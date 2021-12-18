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El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’ne yoğun ilgi Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan’a girişimci kadınlardan teşekkür

İHA

El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’ne yoğun ilgi Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan’a girişimci kadınlardan teşekkür

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi ile başlayan El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali ikinci gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Genç girişimci Büşra Türkyılmaz; “Bu festivalden dolayı çok memnunuz. Teşekkür ederiz başkanımıza. Dün çok yoğundu, bugün de aynı şekilde çok yoğun başladı" dedi.

Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki festivalde stant açan kadın girişimcilerin sunduğu ürünler vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Festivale yoğun bir katılım sağlanırken vatandaşlar da gönüllerince alışveriş yapmanın keyfini yaşıyorlar. Stant açan girişimciler ile festivale katılan vatandaşlar böyle bir etkinliğe imza attığı için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür ettiler. 160 standın kurulduğu festival yarın sonra erecek. Merkezefendi Belediyesi El Emeği ve Kadın Girişimci Kadınlar Festivali’nde stant açan kadın girişimci Derya Günendi, bu festivalin Merkezefendi’ye çok yakıştığını belirtti. Günendi; “Merkezefendi belediye başkanımız Şeniz Doğan Hanıma çok teşekkür ediyorum. Dün kendisiyle tanışma fırsatımız oldu. Evimde yaptığım ürünleri burada tüm Denizli'ye sunmak benim için inanılmaz derecede gurur verici. Tüm girişimci kadınlar burada ürettiklerini sergiliyorlar, gerçekten çok güzel bir ortam” dedi.

“Kendi markamı hep tanıtmak istiyordum”
Genç girişimci Büşra Türkyılmaz; “Bu festivalden dolayı çok memnunuz. Benim şu an dükkanım da var. Kendi markamı hep tanıtmak istiyordum Denizli'de. Bizim için çok iyi oldu. Teşekkür ederiz başkanımıza. Dün çok yoğundu, bugün de aynı şekilde çok yoğun başladı. Devamının da geleceğini düşünüyorum. Çünkü gelenler de çok memnun şu an” diye konuştu.

“Şeniz Başkana çok teşekkür ediyorum”
Güliz Kelle Atcalı, “Gerçekten çok güzel bir şey bu. Ben evde hobi olarak başladım. Arkadaşlarıma hediye ederek başladığım bir şeydi. Dedim ki neden ben hobimi bir işe çevirmeyeyim. Bence bir kadına verilebilecek en güzel şey iş imkanıdır. Çuvalla para vermek yerine, çuvalla altın, mücevher vermek yerine bir kadına iş vermek, işini sergileyebileceği bir alan vermek bence en güzel şey. Bu konuda ben gerçekten Şeniz Başkana çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada olmaktan” diye konuştu. Girişimci kadınlardan Ümran Mersin, “Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a kadına yönelik böyle bir pozitif ayrımcılık yaptığı, özellikle kadınların ve girişimcilerin ürünlerini sergilemesine ve satışa sunmaya destek verdiği için kendisini çok çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yaptıkları için bir Şeniz hanıma ve bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Festival ile kadınların desteklenmesi çok hoşuma gitti”
Stantları gezerek ürünleri inceleyen Derya Kaya, “Festivali çok beğendim. Sosyal medyada takip ettiğim üreticiler vardı. Onları burada canlı görmek ve istediğim ürünleri görerek satın alabilmek çok hoşuma gitti. Ayrıca kadınlara özel olan festival ile kadınların desteklenmesi çok hoşuma gitti. Çok memnun kaldık” dedi. Vatandaş Ümmü Tuncer, “Kadınlarımızı iyi yerlerde görmek ve onları bir girişimci olmaları çok güzel bir şey. Başkanımız da bu konuda bize destek olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hanımlarımızı bu şekilde sosyalleştirip hayata katılmalarını sağladığı için de çok teşekkür ediyoruz Hepsi birbirinden değerli çok güzel ürünler var. Ben de şu an gezmeye geldim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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