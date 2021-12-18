Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 74-69

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Kerem Baki (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Serhat Büker (xx)
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell 10 (xx), Upson 18 (xxx), Hakan 7 (xx), Lucas 26 (xxxx), Lomazs 13 (xx), Sestina 4 (xx), Thomas 6 (xx), Emircan 2 (xx), Serkan (xx)
DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 10 (xx), Caupain 15 (xxx), Pineiro 3 (xx), Boothe 4 (xx), Doğuş 7 (xx), Sinan 5 (xx), Selim (xx), Cullough 20 (xx), Berke 5 (xx), Can (xx)
1. PERİYOT: 19-14
İLK YARI: 35-34
3. PERİYOT: 57-55ING Basketbol Süper Ligi´nde geçen haftayı galibiyetle tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Darüşşafaka´yı 74-69 yenerek 2´de 2 yaptı. Denizli temsilcisi ilk periyodu 19-14 önde bitirirken, devreyi de 1 sayı farkla 35-34 galip tamamladı. Başa baş geçen üçüncü çeyreği de 57-55 üstün bitiren Merkezefendi, salondan 5 sayı farkla galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-12-18 17:41:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.