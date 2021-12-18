Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 74-69

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Serhat Büker (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell 10 (xx), Upson 18 (xxx), Hakan 7 (xx), Lucas 26 (xxxx), Lomazs 13 (xx), Sestina 4 (xx), Thomas 6 (xx), Emircan 2 (xx), Serkan (xx)

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 10 (xx), Caupain 15 (xxx), Pineiro 3 (xx), Boothe 4 (xx), Doğuş 7 (xx), Sinan 5 (xx), Selim (xx), Cullough 20 (xx), Berke 5 (xx), Can (xx)

1. PERİYOT: 19-14

İLK YARI: 35-34

3. PERİYOT: 57-55ING Basketbol Süper Ligi´nde geçen haftayı galibiyetle tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Darüşşafaka´yı 74-69 yenerek 2´de 2 yaptı. Denizli temsilcisi ilk periyodu 19-14 önde bitirirken, devreyi de 1 sayı farkla 35-34 galip tamamladı. Başa baş geçen üçüncü çeyreği de 57-55 üstün bitiren Merkezefendi, salondan 5 sayı farkla galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-12-18 17:41:32



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