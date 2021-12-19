Denizli kent merkezine beklenen ilk kar düştü

Denizli’de geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de akşam saatlerinde görülmeye başladı. İlçelerde devam eden kar yağışı ardından hava sıcaklığı düşmeye başladı.



Meteorolojinin 18 Aralık 2021 Cumartesi günü için uyardığı kar yağışı akşam saatlerinde Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olurken, kent merkezinde de yağış görülmeye başladı. Beklenen kar yağışı Denizli’nin birçok noktasında etkili oldu. Kar yağışı Çameli ve Kale ilçesinde de etkili olurken vatandaşlar beyaza bürünen otomobillerinin üzerini temizledi. Bazı vatandaşlar ise kar yağışı keyfini çıkarırken fotoğraf çektirdi. Kısa süre içerisinde etkili olan kar yağışıyla sürücüler ise zor anlar yaşadı.



Öte yandan; hava sıcaklığı kent merkezinde 2 dereceye kadar düşerken ilçelerde ise genellikle 6 derecelere kadar düştüğü görüldü.

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