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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale’nin tüm yolları ulaşıma açık

İHA

Pamukkale’nin tüm yolları ulaşıma açık

Ülkemizde ve Denizli’de etkili olan kar yağışı Pamukkale’nin yüksek kesimlerinde de kendini gösterdi. Pamukkale Belediyesi ekipleri yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için gece boyunca yoğun bir mücadele verdi.

Hafta boyunca etkili olan soğuk hava ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Denizli’de de kar yağışına döndü. Pamukkale Belediyesi ekipleri daha önceden duyurusu yapılan kar yağışıyla ilgili önlemlerini almıştı. Karın özellikle yüksek rakımlı mahallelerde yağmaya başlamasıyla birlikte ekipler harekete geçti. Rakımları ortalama 1200 olan ve Pamukkale ilçe sınırları içinde bulunan Güzelpınar, Uzunpınar, Gözler, Kurtluca, Belenardıç, Akdere, Haytabey, Akçapınar ve bu mahalleleri birbirine bağlayan yollarda kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. Pamukkale Belediyesi, 2 greyder, 5 tuzlama kamyonu, 5 kar bıçaklı kamyon, 5 kepçe ve 2 arazi aracı 50 personelden oluşan ekiple gece boyu yoğun mücadele verdi. Tüm mahallelerde yolların açık kalması için ekipler aralıksız çalıştı. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken, ekipler yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin yüksek rakımlı diğer mahalleleri olan Cankurtaran ve Karataş ile şehir merkezindeki Bağbaşı ve Zeytinköy mahallelerinde de yollarda biriken karların ulaşımı etkilememesi için gerekli çalışmalar yapıldı.

Ekipler fedakarca çalıştı
Pamukkale Belediyesi ekipleri karla mücadele ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kış aylarında ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerde kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, “Ekiplerimiz kar yağışının vatandaşlarımıza sıkıntı olmaması için gece boyunca fedakarca çalıştı. İlçemizin yüksek kesimli mahallelerinde yollar hep açık kaldı. Karın durmasıyla da birlikte kar küreme ve tuzlama işlemleri devam ediyor. Ekiplerimize gayretli çalışmaları için teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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