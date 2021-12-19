Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Denizli’de yoğun kar yağışının ardından mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişen AKUT ekibi, gıda desteği sağlayarak vatandaşların araçlarını kaldığı yerden çekti.

Ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de yoğun kar yağışı ilçeler ağırlıklı olmak üzere kent merkezinde de gece saatlerinde etkili oldu. Kapanan yollarda ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Denizli’de Arama Kurtarma Derneği (AKUT), kar yağışı edeniyle KaleTavas arasında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için harekete geçti. Vatandaşların yerini tespit eden ekipler, karlı yolları aşarak yanlarına ulaşabildi. Mahsur kalan vatandaşlara ilk önce gıda desteğinde bulunan AKUT, ardından kara gömülen araçlarını çekerek kurtardı.

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