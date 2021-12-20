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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emine Bakan davasında emsal karar

İHA

Emine Bakan davasında emsal karar

Engelli çocuk maktul Emine Bakan davası 8 yılın ardından karara bağlandı. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada insan ticareti suçundan emsal karar çıktı.

Küçük yaşta zorla alıkonulan, fuhşa sürüklenen, şüpheli bir kazada hayatını kaybeden engelli kız çocuğu Emine Bakan’ın ailesi 8 yıldır adalet arıyor. Emine Bakan, 21 Ekim 2013 tarihinde kaçırılmasından 12 gün sonra kuşkulu bir kazada hayatını kaybetti. Yüzde 50 zihinsel engelin yanı sıra yüzde 26 işitme engeli olan 17 yaşındaki maktulle ilgili dava Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 17 Aralık’taki duruşmada karar açıklandı. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan, engelli çocuğun bulunduğu aracın sürücüsü Ercan Demirler’e 1 yıl 11 ay 10 gün hapis ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, engelli çocuk maktulün zorla çalıştırıldığı gazinonun işletmecisi sanık Yaşar Gündüz hakkında insan ticaretinden 10 yıl hapis, 24 bin TL adli para cezası, 6136 sayılı yasaya muhalefetten üç ay hapis, 1200 TL adli para cezası, engelli çocuk maktullü kaçıran ve fuhuş yaptırıldığı düşünülen gazinolarda çalışmaya zorlayan Erhan Tunç hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 11 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına hükmedildi.

Adana Barosu, Antalya Barosu, Ankara Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, İstanbul Barosu ve Eşit Hakları İzleme Derneği davaya katılma talebinde bulundu. Emine Bakan’ın ailesinin ve Eşit Haklar İzleme Derneği’nin avukatı olarak davayı takip eden Aylin Onursev, dava dosyası mütalaasında insan ticareti suçundan cezalandırma talebi olmamasına rağmen emsal karar alınmasının bundan sonraki yargılamalar açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Adana Barosu, Antalya Barosu, Ankara Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, İstanbul Barosu ve Eşit Hakları İzleme Derneği temsilcisi avukatlar davaya katılma talebinde bulundu.

Engellilerin adalete erişimini sağlayabilmek ve hak ihlallerinin önüne geçebilmek için dayanışmaya ihtiyaç var. Türkiye’nin farklı bölgelerinden baroların temsilcilerin davaya katılmak için Denizli’ye gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Emine Bakan’ın annesi ve babası kendilerini yalnız bırakmayan baro temsilcilerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Yahya Altınel’e ve Eşit Hakları İzleme Derneği ’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederken hukukçular da zorluklara rağmen vazgeçmedikleri için aileyi tebrik ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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