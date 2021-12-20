Hatalı sollama kazaya sebep oldu Bir anlık hata kazaya sebep oldu

Denizli’nin Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yolcu otobüsü ile ticari midibüs çarpıştı.

Kaza, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Konya’dan Denizli’ye gelen 16 RH 827 plakalı yolcu otobüsü Kocabaş Kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde kavşaktan dönen 20 AFF 384 plakalı ticari midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs refüje çıktı ve elektrik direğini devirdikten sonra durabildi. Midibüs ise diğer refüje çıkarak durdu. Meydana gelen üzücü kaza sonrası otobüs sürücüsü hızla yolcularını kapıları açarak tasfiye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün hızının yavaş olması sebebiyle kimse yara almadan araçtan çıktı. Midibüs sürücüsü ise yaralandı. Firma olay yerine başka bir otobüs göndererek yolcularını tahliye ederken, midibüs sürücüsü sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası her iki araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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