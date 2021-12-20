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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkaleli dartçılardan 18 madalya

İHA

Pamukkaleli dartçılardan 18 madalya

Pamukkale Belediyespor Dart Takımı, Denizli’de gerçekleşen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Ayak Bölge Turnuvasını 18 dereceyle tamamladı. Sporcular 9 birincilik, 6 ikincilik ve 3 de üçüncülük elde etti.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu’nca düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Ayak Bölge Turnuvaları 1819 Aralık 2021 tarihlerinde Denizli Kınıklı KYK Spor Salonu’nda yapıldı. Türkiye Dart Şampiyonası müsabakaları; Cumartesi ve Pazar günleri kadınlar ve erkekler için, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde gerçekleşti. Toplamda 6 kategoride 216 sporcunun katıldığı şampiyonada Pamukkale Belediyespor Kulübü Dart Takımı 12 sporcuyla yer aldı. Şampiyonada Pamukkale Belediyespor’u antrenör Murat Dirier önderliğinde, Ceylin Ataş, Esma Doğan, Zehra Gemi, Pınar Önay, Ömer Türkarslan, Harun Salih Turgut, Hasan Mert Arslan, Cevdet Murat Özçelik, Emin Furkan Şahin, Ömer Özler, Gül Yılmaz ve Ayşe Bodur temsil etti.


Pamukkaleli dartçılardan 18 adet derece geldi
Pamukkale Belediyesi Dart Takımı turnuvayı 18 dereceyle tamamladı. Turnuvanın ilk gününde; Yıldız Kızlar’da 1. Zehra Gemi, Genç Kızlar 1. Zehra Gemi, Genç Kızlar 3. Esma Doğan, Genç Erkekler 3. Hasan Mert Arslan, Kadınlar 1. Ayşe Bodur, Erkekler 1. Emin Furkan Şahin, Kadınlar 2. Zehra Gemi. İkinci günde ise Yıldız Kızlar’da 2. Ceylin Ataş, Yıldız Kızlar 3. Esma Doğan, Yıldız Erkek 1. Ömer Türkarslan, Genç Kızlar 1. Zehra Gemi, Genç Erkekler 1. Ömer Özler, Genç Erkekler 3. Harun Salih Turgut, Kadınlar 1. Zehra Gemi, Kadınlar 2. Ayşe Bodur, Kadınlar 3. Ceylin Ataş, Erkekler 1. Emin Furkan Şahin, Erkekler 3. Ömer Özler.

"Sporcularımıza olan desteklerimiz her daim devam edecektir"
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyespor çatısı altında bulunan tüm branşlarda başarı grafiğinin hızla yükseldiğine dikkat çekerek, tüm sporcu ve antrenörlere emekleri için teşekkür etti. Başkan Örki, hafta sonunda Denizli’de gerçekleşen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Ayak Bölge Turnuvasından Pamukkale Belediyesporlu dartçıların 12 sporcuyla katılıp, 6 kategoride 18 derece elde ettiğini belirterek, “Dart takımımız hafta sonunda 9 adet birincilik, 3 adet ikincilik ve 6 adette üçüncülük elde ettiler. En yeni branşlarımızdan olan dart takımımızın bu başarısı bizleri bir kez daha gururlandırdı. Desteklerimizin başarıyla sonuçlandığını görmek mutluluk verici. Pamukkale Belediyesi olarak sporcularımıza olan desteklerimiz her daim devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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