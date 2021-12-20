Denizli Valiliği'nden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı Denizli Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Denizli Valiliği, Vali Ali Fuat Atik'in adını kullanarak bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valiliği, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürü’nün adı kullanılarak, iş insanlarımız ve vatandaşlarımızın ev veya cep telefonları aranmış olduğu, para yardımı talebinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Denizli Valiliği’nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş insanlarımız ve esnafımızdan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon vb. yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunması önemle rica olunur” denildi.

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