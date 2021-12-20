DENİB’ten ‘Denizli E-Ticaret ve E-İhracat’ konferansları

– Denizli İhracatçılar Birliği (DENİP) tarafından “Denizli ETicaret ve Eİhracat Konferansları 2021” gerçekleştirilecek.
Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde 23 Aralık 2021 Perşembe günü saat 08:30 – 17:00 arasında Merkezefendi Kültür Merkezi’nde “Denizli ETicaret ve Eİhracat Konferansları 2021” gerçekleştirilecek. Programın açılış konuşmaları DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile WORLDEF Başkanı Ömer Nart yapacak.
Sınır ötesi eticaret yapmak isteyen bölge firmalarının dijital ortamlarda daha aktif olması için eihracat farkındalığı oluşturmayı hedefleyen programda eticaret ve eihracat alanında devlet teşvikleri, dijital pazarlama, dijital dönüşüm ve lojistik gibi birçok önemli konu başlıkları ele alınacak olup, etkinlikte her konu başlığında kendi alanında profesyonel sektör uzmanları bulunacak. Konferansta ekosistemin profesyonelleri çeşitli sunumlar yaparak eihracat tecrübelerini paylaşacak. Ayrıca sınır ötesi eticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında detaylı bilgiler aktarılacak.
Program hakkında detaylı bilgiye https://worldef.net/denizlieticaretveeihracatkonferansi2021/ etkinlik sayfasından ulaşılabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.