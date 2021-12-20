Denizli’de son bir haftada çeşitli suçlardan 83 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 24 bin 558 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 83 kişi tutuklanırken, asayiş olaylarında 128 şüpheli yakalandı.



Denizli’de polis ekipleri tarafından 13 ile 19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 24 bin 558 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 83 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli asayiş olaylarında ise 128 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı altın bileklik, 2 adet çalıntı altın yüzük, 1 adet pırlanta yüzük, 1 adet altın bilezik ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 690 TL para ele geçirilmiştir.

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