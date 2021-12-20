Bank Asya'da hesabı bulunan 2 kişi yakalandı FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı

Denizli’de FETÖ/PDY operasyonunda Bank Asya’da hesabı bulunan ve sabit hatlardan arandığı tespit edilen 2 kişi, PKK/KCK’ye üye olan 1 kişi ise ekipler tarafından yakalandı.
Denizli’de Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar neticesinde yapılan çalışmalarda “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili Bank Asya’da hesabı olan ve ankesör/sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise Denizli’de yakalanırken, ekipler tarafından aranmış olduğu İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.