Silah kaçakçıları yapılan operasyonla yakalandı

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Denizli’de silah kaçakçılarına yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda yakalan 2 şüpheliden çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Silah Kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar neticesinde 2 ayrı adresi tespit etti. Yapılan baskında 2 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalan şüpheliler hakkında “Silah Mühimmat Kaçakçılığı” suçundan adli işlem yapıldı. Yapılanan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet tabanca malzemesi, 17 adet tabanca yapım malzemesi, 19 adet şarjör, 4 adet matkap, 7 adet fişek ele geçirildi.

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