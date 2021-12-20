Bazı kronik hastalıkların sebebi demir eksikliği olabilir

Özel Denizli Tekden Hastanesi Dahiliye doktorlarından Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, demir eksikliği belirtileri, nedenleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “Halsizliğin nedeni demir eksikliği olabilir” dedi.



Demir eksikliği kısaca vücutta yeterli demir alyuvarlarının hemoglobin yapımı için yeterli miktarda bulunmaması durumudur. Yani vücutta ihtiyaç duyulan demirin karşılanmaması durumunda meydana gelen hastalıktır. Özel Denizli Tekden Hastanesi Dahiliye doktorlarından Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, demir eksikliği belirtileri, nedenleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, “Demir eksikliği, kanda alyuvarlarda oksijeni taşımakla görevli olan hemoglobin dediğimiz maddenin yapımına yeterli miktarda demir bulunmaması halidir. Kısacası vücutta hemoglobin yapımı için yeterli demir bulunmaması durumudur. Demir eksikliğinin belirtilerinden bahsedecek olursak, ilk belirtilerinden biri halsizlik, çabuk yorulmadır. İleri formlarda çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı olarak belirti verebilir. Demir eksikliği daha da ilerlediği durumlarda baş dönmesi yapabilmektedir. Bunların dışında saç ve tırnak bozuklukları, yutma güçlüğü, toprak yeme isteği demir eksikliğinde görülebilmektedir. Çocuklarda ise ileri derecede demir eksikliğinde kronik hastalığında ve gelişme geriliğinde görüyoruz” şeklinde bilgi verdi.



“Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda demir bulunmaktadır”

Demirden zengin olan besinleri iyi bilmek gerektiğini söyleyen Dahiliye doktoru Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, “Demir eksikliğinde üç ana neden bulunmaktadır. Gıdaları tüketirken yeterince demir alımı olmaması, demir alımı yeterli olmakla beraber midebağırsak sisteminin yeterince emilimi sağlayamaması, yine midebağırsak hastalıkları başta olmak üzere akut veya kronik fark edilmeyen kan kayıpları demir eksikliğinin nedenleri arasında yer almaktadır. Demirden zengin olan besinleri iyi bilmek gerekir. Karaciğer, kırmızı et bunları yemeyenler için beyaz et olabilir. Bunların dışında yumurta, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru bakliyat, kurutulmuş meyvelerde de yeterince demir bulunmaktadır. Bazen de bazı midebağırsak ameliyatı geçirmiş kişilerde veya kronik atrofik gastritle ilişkili durumlarda demir emilimi bozulabilir. Ayrıca midebağırsak kanalı ile ilgili tümörlerde ve bazı kronik hastalıklarda hem demir emilimi bozulup hem de gizli kanama yaparak anemi hastalığına sebep olabilir” dedi.



“Demir eksikliği, kalp rahatsızlıklarına hatta depresyona sebep olabilmektedir”

Demir eksikliğini bazı durumlarda önlemenin mümkün olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, “Demir eksikliği, özellikle gıdalarda demir alımı yetersiz ise önlenebilmektedir. Ama demir emilim bozukluğunu, bazı gizli kanama gibi durumlarda önlemek kolay olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda doktor kontrolü mutlaka gereklidir. Demir eksikliği tedavi edilmezse hangi hastalıklara sebebiyet verir gibi sorular hastalarımız tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bu gibi durumlarda demir eksikliği özellikle solunum sıkıntılarına ve kalp rahatsızlıklarına hatta depresyona sebep olduğu klinik tablolarda mevcuttur. Kalp yetmezliği koroner damar hastalıkları varsa durumunun ilerlemesine yol açabilmektedir. Çocuklarda ise gelişim geriliğine sebebiyet verebilmektedir” ifadelerini kullandı.



“Düzenli doktor kontrolleri demir eksikliği hastalığında önemli”

Demir eksikliği konusunda önerilerde bulunan Uzm. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, “Öncelikle az önce bahsettiğimi demir içeren gıdaların bilinmesi ve bu gıdaların düzenli aralıklarla alınması önemlidir. Demir eksikliği tespit edilmişse aksatmak ya da kendi kendine bu eksikliği gidermeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Demir eksikliğinin altında yatan bazı kronik hastalıklar olabilir. Bundan dolayı mutlaka bir sağlık kuruluşuna giderek doktor kontrolünden geçmekte ve kan kontrollerinin düzenli bir şekilde yaptırılmasında fayda vardır” şeklinde bilgi verdi.

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