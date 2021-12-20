Uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Denizli ili genelinde “Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadeleye” yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette çok sayıda paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Yapılan 2 operasyonda ise Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgileri değerlendiren güvenlik güçleri, uyuşturucu madde sevki yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadını otogara suçüstü yakaladı. 1 kilogram metamfetamin maddesi ile birlikte gözaltına alınan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.