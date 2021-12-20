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Uyuşturucu tacirlerine darbe; 20 tutuklama

İHA

Uyuşturucu tacirlerine darbe; 20 tutuklama

Denizli’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli tutuklanırken, 1 kilogram metamfetamin maddesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelileri yerini tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 20 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Operasyonda 1 kilogram metamfetamin maddesi, 67 gram eroin maddesi, 14,6 gram esrar maddesi, 158 adet ecstasy hap, 21 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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