Denizlililerin Bağbaşı Yaylası'nda kar eğlencesi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de hafta sonu yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar keyfi yapmak isteyen Denizliler Bağbaşı Yaylası'na akın etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Teleferik ve Bağbaşı Yaylası dört mevsim ziyaret ediliyor. Kar yağışının ardından bölge hafta sonu yüzlerce Denizliliyi ağırladı. Yoğunluktan dolayı uzun kuyrukların oluştuğu teleferikle 1500 metre rakımlı yaylaya çıkanlar, karın tadını çıkarırken bazı ziyaretçiler de fotoğraf çekti. Denizlililer kar topu oynayarak ve kızak kayarak beyaz örtüde keyifli zamanlar geçirdi.
DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-12-20 16:56:49
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