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Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

DHA

Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Mehmet Şengül (xx), Bersan Duran (xx)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) (Dk. 46 Hüseyin xx), Özer (x) (Dk. 77 Emre Sağlık x), Hakan Çinemre (xxx), Leo (xx), Gökhan Süzen (xx), Djedje (xx), Bünyamin (x) (Dk. 84 Erdal), Mustafa Çeçenoğlu (xx), Asım (x) (Dk. 46 Muhammed xx), Darri (xx), Bekir Turaç (x) (Dk. 46 Tusha xx)
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Orkun (xxx), Emre Nefiz (xxx) (Dk. 90+4 Tahsin), Alim (xx), Glumac (xxx), Faruk Can (xx), Kartal (xxx), Onur (xxx) (Dk. 84 Valle), Oğuz (xx), Mrsic (xxx) (Dk. 66 Emre Gültekin xx), Camara (xxx), Bammou (xx) (Dk. 90+4 Kehinde)
GOL: Dk. 21 Mrsic (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Gökhan Süzen (Denizlispor) - Faruk Can, Oğuz (Ümraniyespor)SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulmaya çalışan Altaş Denizlispor, evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 21'inci dakikada konuk ekipten Mrsic attı. Sakat ve takımdan ayrılan futbolcularının çokluğu nedeniyle mücadeleye alternatif bir kadroyla çıkan Denizlispor, bu skorla devrenin son haftası öncesi 16 puanla sondan ikinci sırada kaldı. Ümraniyespor ise 36 puanla liderliğini sürdürdü. Denizli, ilk yarının son maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Ümraniyespor da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
4´üncü dakikada gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor atağında sağ kanatta topla buluşan Emre´nin ceza sahası içine yaptığı ortaya gelişine vuran Onur´un şutu az farkla üstten auta gitti.
21'inci dakikada Ümraniyespor öne geçti. Kartal'ın sol kanattan kullandığı korneri ceza sahasında Mrsic kafayla ağlara yolladı: 0-1.
24'üncü dakikada konuk ekip mutlak golden oldu. Altaş Denizlispor savunmasında topu kafayla kaleciye göndermek isteyen Leo´nun pası kısa düştü. Bammou boş kaleye vurdu, top üst direkten döndü. Dönen topa Camara vurdu, Hakan Çinemre topu çizgiden kafayla uzaklaştırdı.
65´inci dakikada gelişen Denizlispor atağında Mustafa Ççeenoğlu´nun ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte gelişine vuran Özer´in şutu az farkla dışarı çıktı.
73´üncü dakikada sağ kanattan Oğuz´un arka direğe ortasında topa iyi yükselen Camara´nın kafa vuruşunu kaleci Hüseyin son anda kornere çeldi.
Maç Bereket Sigorta Ümraniyespor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-12-20 22:10:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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