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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ, kalite güvence göstergelerinde ilk 10’da

İHA

PAÜ, kalite güvence göstergelerinde ilk 10’da

YÖKAK tarafından, hazırlanan Gösterge Değerleri Raporu’nda PAÜ, yedi göstergede ilk 10’a girdi. Konu ile ilgili olarak görüşlerini aktaran Rektör Prof. Dr. Kutluhan, “Kalitenin sağlanması ve sürdürülebilirliği noktasında çalışmalarınızı emin adımlarla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türkiye’deki üniversiteleri 5 kategori ve 82 anahtar performans göstergesine göre değerlendirdi ve bu değerlendirme sonucu elde ettiği verileri YÖKAK Gösterge Değerleri Raporu olarak yayımladı. Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM) tarafından istatiksel olarak analiz edilen rapora göre Kalite Güvence Sistemi başlığı altındaki 7 göstergede, Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 10’da yer aldı. YÖKAK, Türkiye’deki üniversitelerin anahtar performans göstergelerini farklı kategorilere göre değerlendirdiği Gösterge Değerleri Raporu’nu bu yıl ilk defa paylaşıma açtı.

PAÜ, İç Paydaş Kalite Geribildiriminde 5. Sırada
Anahtar Performans Göstergelerine göre; Kurumun İç Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı ve Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi bakımında beşinci sırada bulunan PAÜ, Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesinde altıncılığı elde etti. Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesinde ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Kalite Güvencesi Sistemi kapsamında değerlendirilen uluslararasılaşma göstergelerinde ise PAÜ; Öğretim Elemanı Değişim Programları ile Gelen Öğretim Elemanı Sayısında birinciliği elde ederken, Öğretim Elemanı Değişim Programları ile Giden Öğretim Elemanı Sayısında ikinci ve Öğrenci Değişim Programları ile Giden Öğrenci Sayısında ise üçüncü oldu.

“Çok daha büyük başarılar kazandıracak”
Konu ile ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları söyledi: “Üniversite Yönetimi olarak önceliklerimiz arasında belirlediğimiz tüm alanlarda kalitenin sağlanması ve sürdürülebilirliği noktasında çalışmalarımızı emin adımlarla sürdürüyoruz. Şehrimizle birlikte oluşturduğumuz sinerji ve ortak aklın sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar, başarımızın her geçen gün artmasında bizleri motive ediyor ve daha iyiye olan yolculuğumuzda, gelecek adına bizleri umutlandırıyor. İhracatta Denizlimizin ilk 10’da olmasının verdiği güçle, Üniversitemizi de Türkiye sıralamasında ilk 10’a taşıma hedefine yaklaşmanın haklı gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bilimin önderliğinde ve şehrimizin desteği ile farklı alanlarda yaptığımız çalışmalar, hayata geçirmeye devam ettiğimiz projelerden ulusal ve uluslararası değerlendirme kuruluşlarınca hazırlanan raporlara kadar birçok noktada meyvelerini vermeye devam etmektedir. YÖKAK Gösterge Değerleri Raporu’nda her yıl daha üst basamaklara çıkma hedefiyle akademik personelimizden idari personelimize PAÜ’nün tüm fertleri yoğun çaba göstermektedir. Üniversite yönetimine geldiğimiz son 1.5 yıllık süre zarfında üniversitemiz bünyesinde oluşan olumlu hava, inanıyorum ki bizlere çok daha büyük başarılar kazandıracaktır. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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