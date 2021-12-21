Denizli’de dart turnuvası düzenledi

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Ayak Bölge Turnuvaları, hafta sonu Kınıklı Spor salonunda düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu turnuva sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Bölge Sıralama Turnuvalarına Denizli ev sahipliği yaptı. Toplamda 216 sporcunun katıldığı turnuvaya Denizli 9 kulüp ve 130 sporcu ile rekor katılım sağladı. İki gün süren turnuvalar sonunda Denizlili sporcular 13 altın, 8 gümüş ve 20 bronz madalya ile toplamda 41 madalya alarak Dart sporunda iddialı olduklarını gösterdiler.

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