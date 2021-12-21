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Altın fiyatları artınca vatandaş imitasyona yöneldi Altın yükseldikçe talebin arttığı imitasyon bilezik 300 TL'ye satılıyor

İHA

Altın fiyatları artınca vatandaş imitasyona yöneldi Altın yükseldikçe talebin arttığı imitasyon bilezik 300 TL'ye satılıyor

Ülke genelinde altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu durumdan oldukça memnun olan takıcılar, kuyumcuda satılan 8 bin TL'lik bir bileziği imitasyon olarak 300 TL'ye tüketiciye sunuyor.

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan büyük artış, vatandaşları altına bire bir benzerliği olan imitasyon altına yönlendirdi. Piyasa değeri 810 bin lira olan altın bileziklerin imitasyonlarını 80 liradan başlıyor ve 300 liraya kadar değişiyor. İmitasyon altın piyasası son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. İmitasyon altınları satan satıcılar ise yaşan yoğunluktan dolayı yüzü gülüyor. Satıcılar, vatandaşın altını alım gücü düştükçe imitasyon ürünlerine talebin olacağını söylüyor.

"Şu anda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor"
Denizli’de 3 yıldır imitasyon satarak geçimini sağlayan Hüseyin Yörü, artan maliyetlerin ve altın fiyatlarındaki yükselişin işlerini arttırdığını anlattı. Yörük, “Bu sektörün içinde 3 yıldır varız. İmitasyon takımı ve gümüş olarak hizmet veriyoruz. Artan maliyetlerden ve altın fiyatlarından dolayı vatandaşlarımız ürünlerimize rağbet göstermeye başladı. Onlar için geniş bir konsept ürünler yaptık. Şu anda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Şuan ki ürünlerimiz geçen sezona göre artan döviz kurlarında dolayı yüzde 1015’lik bir artış söz konusu oldu. Tabi bu ilerleyen zamanlarda ne kadar maliyet oranında bir artış olur bilemiyoruz. Onu da merakla bekliyoruz” diye konuştu.

"İmitasyon gerçek altına benzediği için vatandaş talep gösteriyor"
Kurdaki dalgalanmaların vatandaşı imitasyon ürünlerine yönlendirdiğini dikkat çeken Yörük, “Son zamanlarda döviz kuru ve altındaki yükseliş imitasyon ürünlerine yüzde 50 ile 60 talep artışına sebep oldu. Şu anda yoğun vaziyete ürünlerimiz talep görmektedir. Ürünlerimizde fazla bir fiyat artışı yapmadık. Vatandaşlara yardımcı olmak açısından. İmitasyon altın hediyelik olarak da alan çok var. İmitasyon gerçek altına benzediği için vatandaş talep gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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