Denizlispor'da büyük çöküş



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'a da evinde tek golle yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Altaş Denizlispor, devreyi düşme hattında tamamlamayı büyük oranda garantiledi. Sezon başında aylarca transfer yasağını kaldıramayıp ligin ilk 3 maçını kaybeden Denizli, ardından kadrosunu yıldız takviyelerle yenilemesine rağmen umduğunu bulamadı. Takıma geç katılan birçok oyuncusunun sakatlık problemi yaşadığı yeşil-siyahlı ekip, özellikle son haftalarda düşüşe engel olamadı.

Onazi'nin ayrıldığı Denizlispor´da Oğuz Yılmaz, Ömer Şişmanoğlu, Okan Derici, Muğdat Çelik, İsmail Aissati, Kevin Mayi ve İlhan Depe sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, 5 maçtır kazanamayan takım 16 puanla devrenin son haftası öncesi sondan ikinci sıraya demir attı. İlk yarıyı cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanıyla tamamlayacak Denizlispor'da kulübe eski futbolcu alacakları nedeniyle yine transfer yasağı gelmesi, yasağı tamamen açmak için 120 milyon TL gibi dev bir kaynak gerekmesi camiayı endişelendiriyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2021-12-21 13:06:38



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