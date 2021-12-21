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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Müdürü Ekici'den DOSTEK’e ziyaret

İHA

Milli Eğitim Müdürü Ekici'den DOSTEK’e ziyaret

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve Şube Müdürü Mahmut Gürhan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ni (DOSTEK) ziyaret etti.

DOSTEK Koleji Okul Müdürü Saadettin Dumlu ve müdür yardımcılarıyla bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra okul binasında incelemelerde bulunan Ekici ve Gürhan sınıfları ziyaret etti öğrencilerin projelerini yakından inceledi.

Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Ekici, verilen eğitim ve atölyelere ilişkin bilgi aldı.

Ekici, yaptığı konuşmada mesleki eğitimin önemine değindi. Ekici” Mesleki eğitim sayesinde öğrenciler, meslek ahlakına göre eğitiliyor. Girişimci üretken ve ekonomiye değer katan bireyler yetiştiriliyor. DOSTEK koleji teknolojiye uygun araç ve gereçlerle donatılmış. Burada yetişecek öğrencilerin ülkeye büyük faydaları dokunacak ” dedi.

Okul Müdürü Saadettin Dumlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Şimdiye kadar var gücümüzle öğrencilerimiz ve gelecekleri için çalıştık bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz büyük, gençlerimiz emin adımlarla ilerleyecek” diye konuştu.

Ekici’ye öğrencilerin yaptığı ürünlerden hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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