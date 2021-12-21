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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Kent Müzesi için imzalar atıldı

İHA

Denizli Kent Müzesi için imzalar atıldı

Denizli, uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi’ne kavuşuyor. Taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi’nde yapılacak Denizli Kent Müzesi’nin yapım protokolünü imzalayan Başkan Osman Zolan, “Kent Müzesi Denizlimize çok yakışacak, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Denizli'nin uzun yıllar hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi 10 Şubat 2021’de protokol imzalamıştı. Taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi’nin Denizli Kent Müzesi olarak hayata geçmesi için yapım protokolü imzalandı. Taş binalar önünde düzenlenen imza törenine, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan (YİKOB) Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve ihaleyi alan firma temsilcisi Cahit Zeydanlı katıldı. Güzel bir işin başlangıcını gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, Denizli’nin uzun zamandan beri arzuladığı bir projeyi gerçekleştirecek imzaları atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Zolan, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz arasında ilk protokolü yaptıktan sonra Bakanlığımız projenin detaylandırılması noktasında yoğun bir çalışma sarf etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büromuz (KUDEB) ve tüm arkadaşlarımız Bakanlığımızla beraber olup projeyi çalıştı. Proje bize teslim edildikten sonra Büyükşehir Belediyesi olarak da ihalesini gerçekleştirdik” diye konuştu.


Denizli’nin değerlerini gelecek nesillere taşıyacak
Taş binaların şehre kazandırılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Bu binalar artık Denizli Kent Müzesi olarak şehrimizin geçmişini, değerlerini yaşatacak ve tarihimiz kaybolmadan gelecek nesillere aktarılacak. Değerlerimizin unutulmaması adına böyle bir işi yapmaktayız. Ben emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konuda hassasiyet gösteren STK’lar oldu, onlara da çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Proje 27 milyon liraya mal olacak
27 milyon liraya mal olacak projenin 450 gün yapım süresi olduğunu anlatan Başkan Zolan, Denizli Kent Müzesi’nin şehrin güzelliğine güzellik katacağına dikkati çekerek, “Arzumuz kazasız belasız, Denizlimizin arzu ettiği güzellikte açılışını yapmayı Allah’ım bizlere nasip etsin. İnşallah bir an önce yapıp güzel bir şekilde burayı şehrimize kazandırırız. Şehrimizde müzeler konusunda çok eksiklik hissettik. İnşallah burada güçlü bir başlangıç yapacağız. Sonrasında da diğer müzelerimizle ilgili çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Denizli Kent Müzemizin de ilk kazmasını vuruyoruz. Kent Müzesi Denizlimize çok yakışacak, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Müze Denizli için bir eksiklikti
Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, Denizli’ye geldiğinde gördüğü ilk eksikliklerden biri olan Kent Müzesi yapımının kendi görev süresinde yapımına imza atmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. Vali Atik, “Denizli’nin yıllardır özlemle beklediği, kamuoyunda her platformda dile getirilen bir eksikliği bugün inşallah gidermek için ilk adımı atmış bulunuyoruz. Kentimizin dokusuna uygun bir projeyle Denizlimizin hizmetine bu müzeyi sunacağız” dedi.

Tüm kurumların el ele bu proje için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Vali Atik, “Bundan sonra da inşallah kurdelesini de kesmek bizlere nasip olur. Denizlimize hayırlı uğurlu olsun” diye sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Vali Atik, Başkan Zolan ve firma temsilcisi Zeydanlı yapım protokolünü imzalayarak, tarihi taş binalar önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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