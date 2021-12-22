Yunus Emre, Denizli'de etkinliklerle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre, Denizli'de etkinliklerle anıldı

İHA

UNESCO 2021 Yunus Emre'yi Anma ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında, "Anadolu'dan Dünyaya Açılan Bizim Yunus" isimli bir anma programı düzenlendi. PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, düzenlenen anma programı kapsamındaki konferansta Yunus Emre ve O'nun deyişlerinde kullandığı dil üzerine, yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen önemli tespitleri paylaştı.

Yunus Emre, Denizli'de etkinliklerle anıldı

UNESCO 2021 Yunus Emre’yi Anma ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında, “Anadolu’dan Dünyaya Açılan Bizim Yunus” isimli bir anma programı düzenlendi. PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, düzenlenen anma programı kapsamındaki konferansta Yunus Emre ve O’nun deyişlerinde kullandığı dil üzerine, yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen önemli tespitleri paylaştı.

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, UNESCO 2021 Yunus Emre’yi Anma ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında “Anadolu’dan Dünyaya Açılan Bizim Yunus” isimli bir anma programı düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kısaç, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, il protokolünden isimler ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, açılış konuşmaları ile başladı. Açılışta konuşma yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Yunus Emre’nin doğru anlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken, Türk milletinin önemli bir ortak değeri olduğuna dikkat çekerken, tüm dünyanın O’nu ve düşünce yapısını anlamaya başladığına değindi.

“Yunus olmak kolaydır; ancak ‘Bizim Yunus’ olmak oldukça zordur”
Açılış konuşmalarının ardından, PAÜ FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, “Bizim Yunus” isimli bir konferans gerçekleştirdi. Konuşmasına “Yunus olmak kolaydır; ancak ‘Bizim Yunus’ olmak oldukça zordur” diyerek başlayan Prof. Dr. Turgut Tok, “Bayezid Devlet Kütüphanesi’nde bulunan bir yazmada ‘vefatı yunus emre müddeti ömr 82 sene 720’ yazmaktadır. Bu belgeden anlaşılacağı üzere Yunus Emre, Hicri 648 yani miladi takvime göre 1240’da doğmuş, 82 yıllık ömürden sonra Hicri 720, Miladi 1320 yılında vefat etmiştir. Yunus Emre, bizlerin ortak değeri olduğu için Türkiye’de farklı 15 yerde mezarı vardır.” ifadelerini kullandı.

“Eserlerinde, 13 bini Türkçe olmak üzere 20 binin üzerinde kelime tespit edilmiştir.”
Yunus Emre’nin eserlerinde kullandığı dil üzerine yapılan diğer çalışmalardan da örnekler sunan Prof. Dr. Turgut Tok, Hurşid Said’in yaptığı bir çalışmaya göre Yunus Emre’nin Divanı’nda 20 binden fazla sözcük kullandığını ve bunların yaklaşık 13 bininin Türkçe sözcükler olduğuna değindi. Prof. Dr. Tok: “Genellikle eserler 700 ile 3 bin 500 arası kelime dağarcığı ile yazılır. İzlediğimiz filmlerin senaryolarında bin civarı sözcük kullanılır. Günümüzde, Yunus Emre’nin kullandığı kelime dağarcığı sayısına yaklaşan tek şairimiz Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. O da eserlerinde yaklaşık 5 bin kelime kullanmıştır. Yunus’un asırlardır yaşamasının belgesi, işte bu kelime dağarcığı ve bu kelimelerinin büyük bir çoğunluğunun Türkçe olmasıdır” dedi.

Konuşmanın ardından anma etkinliği, Yunus Emre Şiir Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin takdimi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın “Yunus Emre İlahileri” isimli dinletisi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunus Emre şiir yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Yunus Emre şiir yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Denizli Kent Müzesi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Denizli Kent Müzesi için imzalar atıldı
Uzmanlar "Çocuk İhmal ve İstismarı Bilgilendirme” panelinde eğitimcilerle buluştu
YEREL HABERLER Uzmanlar "Çocuk İhmal ve İstismarı Bilgilendirme” ...
Denizli Büyükşehir, 2021'nin son meclis toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir, 2021'nin son meclis toplantısını ...
Milli Eğitim Müdürü Ekici'den DOSTEK’e ziyaret
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Ekici'den DOSTEK’e ziyaret
Pamukkale Belediyesi Sosyal Market ile tüm gönüllere dokunmaya devam ediyor Pamukkale Belediye Başkanı Örki: “Binlerce yüreğin kenetlenmesine vesile olduk”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi Sosyal Market ile tüm gönüllere ...
Denizlispor'da büyük çöküş
YEREL HABERLER Denizlispor'da büyük çöküş
Denizli ve 10 ilde sahte içki operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli ve 10 ilde sahte içki operasyonu: 24 gözaltı
Yeşilköy İşitme Engelliler Okulu, AB projeleriyle gündemde
YEREL HABERLER Yeşilköy İşitme Engelliler Okulu, AB projeleriyle ...
Altın fiyatları artınca vatandaş imitasyona yöneldi Altın yükseldikçe talebin arttığı imitasyon bilezik 300 TL'ye satılıyor
YEREL HABERLER Altın fiyatları artınca vatandaş imitasyona ...
Çal’da futsal coşkusu
YEREL HABERLER Çal’da futsal coşkusu
Denizli’de dart turnuvası düzenledi
YEREL HABERLER Denizli’de dart turnuvası düzenledi
Filede şampiyon belli oldu
YEREL HABERLER Filede şampiyon belli oldu
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Ümraniyespor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Ümraniyespor: 1
Horoz alt yapıda uçuşa geçti Yalçın: “İki günde alınan 3 farklı galibiyet bizleri sevindirdi”
YEREL HABERLER Horoz alt yapıda uçuşa geçti Yalçın: “İki günde ...
PAÜ, kalite güvence göstergelerinde ilk 10’da
YEREL HABERLER PAÜ, kalite güvence göstergelerinde ilk 10’da
Çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısına çıkan bekçi korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısına çıkan bekçi korku ...
TFFHD hakeme yönelik çirkin saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER TFFHD hakeme yönelik çirkin saldırıyı kınadı
Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1
Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor ...
Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor ...
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Ümraniyespor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Ümraniyespor: 1
Denizlililerin Bağbaşı Yaylası'nda kar eğlencesi
YEREL HABERLER Denizlililerin Bağbaşı Yaylası'nda kar eğlencesi
Şampiyonadan 8 madalyayla döndüler
YEREL HABERLER Şampiyonadan 8 madalyayla döndüler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.