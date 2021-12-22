Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de toplam araç sayısı 444 bin 957’e ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de 2020 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 426 bin 219 iken, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında bir artış göstererek 444 bin 957’e ulaştı.



Otomobil sayısı yüzde 4,8 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artışla 215 bin 544’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 215 bin 544 adet otomobil, 7 bin 293 adet minibüs, 3 bin 909 adet otobüs, 70 bin 527 adet kamyonet, 12 bin 537 adet kamyon, 77 bin 346 adet motosiklet, 56 bin 682 adet traktör ve bin 119 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 12,5 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 938 adet ile otomobilde gerçekleşti.



17 bin 864 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Kasım ayında Denizli’de toplam 17 bin 864 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 12 bin 119 adet ile otomobil yer alırken, ardından 3 bin 160 adet ile kamyonet, bin 103 adet ile traktör, 645 adet ile motosiklet, 358 adet ile minibüs, 314 adet ile kamyon, 139 adet ile otobüs ve 26 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.



Bin 074 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Kasım ayında toplam bin 074 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 392 adet ile otomobil yer alırken, ardından 248 adet ile motosiklet, 230 adet ile traktör, 163 adet ile kamyonet, 36 adet ile kamyon, 4 adet ile otobüs ve 1 adet ile minibüs geldi.

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