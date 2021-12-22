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Pamukkale'de yılbaşı yoğunluğu

DHA

Pamukkale'de yılbaşı yoğunluğu


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki otel ve restoranlar yılbaşı kutlamasına hazır. 16 bin yatak kapasitesinin olduğu, bunun 8 bin 500'ünün yıldızlı otellerde bulunduğu tesislerde yılbaşına sayılı günler kala doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Özelikle yerli turistlerin ilerleyen günlerde yeni yılı karşılamak için Pamukkale'deki termal tesisleri tercih etmesiyle doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de yılbaşı bereketi yaşanıyor. 16 bin yatak kapasitesinin olduğu Denizli'de, 8 bin 500'ü termal turizm bölgeleri Pamukkale ve Karahayıt'taki yıldızlı otellerde bulunuyor.  Bu turizm bölgelerindeki tesislerde 2022 yılına günler kala yılbaşı programlarını hazırladı. Yeni yıla Pamukkale'de girmek isteyen yerli ve yabancı turistler de otellerin neredeyse tamamını doldurdu. Şimdiden bölgedeki otellerde rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a aştı. İleriki günlerde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.
'YERLİ TURİSTLERİN TERCİHİ'
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, özellikle yerli turistlerin yeni yılı karşılamak için çeşitli alternatifler sunan Pamukkale'yi tercih ettiğini söyledi. Dünyaca ünlü beyaz travertenlerin herkesin ilgisini çektiğini ifade eden Şen, "Pamukkale termal ve tarihi özellikleriyle, tarih ve doğal güzellikleri bir arada taşımasıyla, bütün yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle mevsim itibariyle Pamukkale gibi termal bölgelere yerli misafirlerin ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu bölgelere yılbaşında da ekstra talep oluyor. Bu taleplerle birlikte otellerde de yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Her tesisin kendisine has düzenlediği yılbaşı programları var. Ancak Pamukkale'yi tercih eden misafirler birçok farklı etkinliği de tanıma fırsatı bulacak. Yeni yılı karşıladıktan sonra ertesi gün tatil olduğu için beyaz travertenler, yamaç paraşütü, sıcak hava balonları, antik kentler ve termal sulardan faydalanabilecek" dedi.
Bölgedeki bir termal otelin genel müdürü olan Levent Altuntaş ise, tesislerin koronavirüs tedbirleri kapsamında güvenli turizm sertifikası olduğunu belirtip, "Bölgemizdeki tesisler haziran ayından itibaren tam olarak faaliyete geçti. Koronavirüs önlemleri kapsamında da tesisler Güvenli Turizm Sertifikası'nı aldı. Yaklaşık 150 maddeden oluşan önlemler var. Tesislerimizde bu önlemleri alarak yılbaşı programları düzenliyoruz. Misafirlerimiz yeni yılı canlı müzik ya da sanatçılı programlarla karşıladıktan sonra ertesi gün tatil olduğu için yılın yorgunluğunu hamam, sauna, sıcak termal havuzlarda atacak.  Yeni yıl tatil gününe denk geldiği için yoğun bir talep var. Genelde iki günlük konaklamalı yılbaşı paketleri tercih ediliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-12-22 13:13:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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