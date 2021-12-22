Denizlili liseliler 2. Gastro Antalya’dan madalyalarla döndü

Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Antalya’da düzenlenen 2. Gastro Antalya Uluslararası Yemek Yarışmasında gurur verici bir başarıya imza attı.



252627 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen uluslararası festivale katılan Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 2. Gastro Antalya Uluslararası Yemek Yarışmasında güzel bir başarıya imza attı. Otuza yakın ülkeden yarışmacının katıldığı festivalde Türkiye ve Dünya’nın tanınmış şeflerinin oluşturduğu jürinin karşısına çıkan Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecekİçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri toplamda 4 altın, 13 gümüş, 6 bronz ve 1 merit madalyayla ödüllendirildiler.



“Öğrencilerimiz hangi alanda eğitim görüyorsa o alanın lideri olmayı hedeflemelidirler”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici öğretmen ve öğrencilerini festivalde kazandıkları madalyalarla birlikte makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyet ve gururu ifade eden Müdür Ekici, konuşmasında; “Üretim, bir ülkenin ilerleme göstermesinin yegâne şartıdır. Meslek Liselerimizin varlığı bu ilerlemenin yapı taşını oluşturuyor. Öğrencilerimiz hangi alanda eğitim görüyorsa o alanın lideri olmayı hedeflemelidirler. İlimizdeki meslek liselerimizin kazandığı bu tür başarılar, öğrencilerimizin bu ilkeyi benimsediklerinin göstergesidir” dedi.

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