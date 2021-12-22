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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi’de üst yapı çalışmaları başladı

İHA

Merkezefendi’de üst yapı çalışmaları başladı

Merkezefendi Belediyesi, alt yapısı tamamlanan Merkezefendi Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarına başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların başladığı bölgede Fen İşleri Müdürlüğü saha ekiplerince birlikte incelemelerde bulundu.

Merkezefendi’de üst yapı çalışmaları başladı. Merkezefendi Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmaları kapsamında 45 bin metrekare uzunluğunda sıcak asfalt serimi ve 20 bin metreküp betonlama çalışması yapılacak. Ekipler ayrıca 120 bin metrekare uzunluğunda parke, 40 bin metre uzunluğunda bordür döşeme işlemi gerçekleştirecek. Merkezefendi Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

“Mahallemizin çehresini değiştiriyoruz”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Mahallesi’nin çehresini değiştireceklerini belirti. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemize yeni yollar kazandırıyor, üst yapı çalışmalarıyla yollarımızı yeniliyoruz. Merkezefendimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin ilçemizde sorunsuz, konforlu ve rahat bir şekilde yaşamasıdır, ulaşımını sağlamasıdır. Bu doğrultuda Merkezefendi Mahallemizde üst yapı çalışmalarımızı başlattık. Mahallemizi tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz. Ekiplerimiz eskisinden çok daha iyi, mahallemize yakışan görünümü sağlamak adına canla başla çalışmaya başladı. Merkezefendi ve Merkezefendili hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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