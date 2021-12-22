Çameli'nde hava sıcaklığı -6'yı gördü

Denizli'nin Çameli ilçesinde yağışların ardından hava 6 dereceyi gördü. İlerleyen saatlerde rakamın merkezde 14, yüksek kesimlerde ise 25 derecelere gelmesi bekleniyor.
Sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma olayına karşı vatandaşları uyaran yetkililerin ardından Çameli ilçesi 6'yı görmüş durumda. Havaların soğuması ile birlikte Çameli’de ilk akşam saatlerinde sokaklar bomboş kalmaya başladı. Çameli Tarım İlçe Müdürlüğü ise önümüzdeki birkaç gün daha gece ve sabah saatlerinde etkisini gösterecek olan soğuk hava nedeniyle zirai don tehlikesi olduğunu belirtti. Çiftçilerin bu konuda gerekli önlemleri almaları istendi.
Yetkililerden sayaçlara önlem uyarısı
Sayaçların; kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam gibi parçalarla sıkıca sarılarak muhafaza altına alınması konusunda uyarıda bulunan yetkililer, ayrıca varsa muhafaza sandıkları da talaşla doldurmaları gerektiğini belirtti. Sayaç donmaları ve sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmalarına karşı dikkatli olması hususunda vatandaşlara bilgide bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.