Denizli’de her kişi günde 1 kilo atık üretiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı İli Atık İstatistiklerine göre, Denizli’de kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 0,97 kilogram oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Atık İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli ilinde kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 0,97 kilogram olarak kayıtlarda yer aldı. Denizli’de kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 0,97 kilogram iken, bu değer Türkiye’de 1,13 kilogram olarak gerçekleşti.



Toplanan atık miktarı 364 874 ton

Denizli’de atık hizmeti verilen 1 milyon 32 bin 375 kişilik nüfusun, toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 99,2’sin oluşturuyor. Türkiye genelinde ise atık hizmeti verilen 78 milyon 204 bin 213 kişilik nüfusun, toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 99,1 olarak tespit edildi.



Denizli’de atıl hizmeti veren belediyeler tarafından toplanan atık miktarı 364 bin 874 ton oldu. Bu atıkların 89 bin 109 tonu belediye çöplüğüne, 266 bin 893 tonu düzenli depolama tesislerine, 7 bin 567 tonu geri kazanım tesislerine gönderilerek ve bin 306 tonu ise açıkta yakma, gömme, dere ve araziye dökme gibi diğer bertaraf yöntemleri kullanılarak imha edildi.



1 milyon 487 bin 682 kilo tıbbi atık toplandı

2020 yılında Denizli’de 23 sağlık kuruluşundan toplam 1 milyon 487 bin 682 kilogram tıbbi atık toplandı. Toplanan bu tıbbi atığın tamamı sterilize edilerek depolama alanlarında bertaraf edildi.

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