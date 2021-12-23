Denizlispor gole hasret

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalıp ilk yarının son haftasına düşme hattında giren Altaş Denizlispor, son 3 maçtır gol dahi atamadı. Özellikle ileri uçtaki oyuncularının sakatlık problemleriyle boğuşan yeşil-siyahlılar, 1-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği ve Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 biten Nasadoge Menemenspor randevularını golsüz geçti. Denizlispor, daha önce yeni transferlerinin çoğundan yoksun çıktığı sezonun ilk 3 haftasında da gol atamayıp puan alamayarak 3'te 0 çekmişti. Moral arayan Denizli'de cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynanacak deplasman maçı öncesi sakatlar da çoğaldı. Muğdat, Aissati, Ömer Şişmanoğlu, İlhan, Okan Derici'nin sakat olduğu, Onazi'nin ayrıldığı yeşil-siyahlılarda Kevin Mayi, kaleci Stachowiak ve Bünyamin'de sakatlar kervanına katıldı. Stoper Hakan ise maske ile oynuyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-12-23 11:30:39
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