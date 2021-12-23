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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlili firmanın yazılımı kongrenin gözdesi oldu

İHA

Denizlili firmanın yazılımı kongrenin gözdesi oldu

Denizli’de bir firma tarafından veteriner hekimlere yönelik olarak, 1 yılda 10 kişilik ekiple tamamlana yazılım Antalya’da düzenlenen kongrede tanıtıldı.

Denizli’de yıllardır faaliyet gösteren Yobisi yazılım firması tarafından 10 kişilik ekiple bir yıl üzerinde çalışıldıktan sonra veteriner hekimlerin kliniklerinde kullanabileceği ‘Kolayvet’ yazılımı hazırlandı. Hazırlanan yazılım Antalya Belek’te TuVECCA'nın düzenlediği kongrede acılan 24 metre karelik stantla veteriner hekimlere tanıtıldı. Firmanın stantı, kongre katılımcıları tarafından en fazla ziyaret edilen stantlar arasına girdi.

Firmanın kurucu ortaklarından Murat Çeşme, bir yılda ülke genelinde 300’den fazla veteriner hekimin yazılımı kullandığını söyledi. Çeşme, “Veteriner hekimlerin işlerini daha da kolaylaştırmak, yapılan her işlemi kayıt altına alarak önemli veri tabanının oluşturulmasını istedik. Üzerinde bir yıl çalışarak ‘Kolayvet’ ismini verdiğimiz yazılımımızı ortaya çıkardık. Yazılımımızı kullanarak ister kliniğinizdeki bilgisayarınızdan, ister muayene odasındaki tabletinizden isterseniz de evde analiz yapmak için elinizdeki telefonunuzdan her zaman yanınızda bir tık kadar uzağız. İşlerinizi kolaylaştırmak için varız. Bu yazılım sayesinde kasa raporları, günlük randevu listesini görebilir ve iş planınızı kolayca yapabilirsiniz. Pratik ve kolay kullanımı ile uzun süren eğitimlere gerek kalmadan direk kullanmaya başlayın. Ücretsiz demo açabilirsiniz. Çoklu personel görünümü ile çalışanlarınızı kayıtlayabilirsiniz. Takip daha kolay olacaktır. Müşteri resmi ve hasta resmi ekleyebilirsiniz. Stoktaki ürünlerinizi takip ederek, kritik noktaya ulaştığında otomatik bilgilendirir. Bildirim düşerek görebilirsiniz” dedi.

Dijital asistanınız olsun
Yazalıma farklı kullanıcı adı ve şifre ile birden fazla kullanıcı ile giriş yapılabildiğini anlatan proje sorumlusu Seher Abaş da, “Geliştirilen yazılımı kullanarak Edönüşüm hazır kolaylıkla fatura ve muhasebe işlemlerinizi yapabilirsiniz. Muayeneler ekleyebilir takibini yapabilir. Konaklama ekleyebilirsiniz. Randevu takvimi oluşturabilir müşteri takibini kolaylıkla yapabilirsiniz. Hızlı menü kısmından vakit kaybetmeden işlem yapabilirsiniz. Raporlama grafikleri ile günlük aylık müşterihastasatışürünleri takip edebilirsiniz. Bulut teknolojisi ile veriler her zaman güvende kaybolmaz. Toplu mesaj ile müşterilerinize bilgi verebilirsiniz. Stok hareketlerinizi kolaylıkla tutabilir satış yapabilirsiniz. Tedarikçinizden ne kadarlık mal aldınız, ne kadarını ödediniz, ne kadar bakiyeniz kaldı tek bir ekranda bu bilgileri kolayca tutabilir ve istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Kliniğiniz için ihtiyacınız olan her şey burada. Veteriner hekimler ve müşterileriniz için özel olarak geliştirilmiş uygulamalarımız ile tüm işlemlerinize aralıksız devam edin. Dijital asistanınız olsun deftere not almayı bırakabilirsiniz. Tohumlama, aşı ve muayenelerinizi kayıt edebilirsiniz” diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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