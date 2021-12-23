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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ, 191 üniversite arasında 37. Sırada

İHA

PAÜ, 191 üniversite arasında 37. Sırada

TÜBİTAK’ın hazırladığı 2021 yılı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Bu endekse göre PAÜ, 191 üniversite arasında 37’nci sırada yer aldı. Ege bölgesinde yer alan üniversiteler arasında ise PAÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ardından 4.’üncü sırada bulunuyor.


TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 2021 yılı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı’nda açıklandı.

Öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversiteden toplanan verilerin titiz çalışmalar ile değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkarılan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile ilgili olarak Bakan Varank açıklamasında şunları kaydetti: “TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Bakanlığımız, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerimizin de aralarında bulunduğu 287 kurum katkılarını sunmuştur"

Endeksin sonuçlarının bu yıl ilk defa etkileşimli grafikler ile TÜBİTAK web sitesinden açıklanacağını belirten Bakan Varank, bu sayede üniversitelerin kendilerini hem ortalama değerlerle, hem de diğer üniversitelere görece kıyaslayabileceklerini vurguladı. Endeks kapsamında kullanılan göstergeler, ağırlıklar ve yönteme ilişkin detaylı bilgilere yine TÜBİTAK’ın web sayfasından ulaşılabileceğini aktaran Bakan Varank, “Nihayetinde bu seneki endeksimizde, ‘bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik ve toplumsal katkı’ olmak üzere dört boyutta 23 göstergeye göre sıralamamızı yaptık.” diye konuştu.

Üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasının, böylelikle de girişimcilik ekosisteminin gelişmesinin hedeflendiği endekse göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 83,7 puanla ilk sırada yer aldı. Sabancı Üniversitesi 75,7 puanla ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 72,5 puanla üçüncü oldu. Bu sıralamada PAÜ, toplamda elde ettiği 38.39 puan ile 37. sırada yer alarak köklü birçok üniversiteyi geride bıraktı. Ege bölgesinde yer alan üniversiteler arasında ise PAÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ardından dördüncü sırada yer aldı.

“Üniversitelerimizin girişimcilik ve yenilik odaklı bu tür rekabeti, elbette tüm ülkemizin faydasına sonuçlar doğuracaktır.”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, şunları kaydetti:
“Girişimcilik konusu, ülke olarak bizlerin rekabet gücü yüksek ürünler ile dünya pazarında yer alabilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Girişimci beyinlerin, yeni iş fikirlerinin nihai ürüne dönüştürülebilmesi konusunda projelerini bir bir hayata geçiren Üniversitemiz, rüştünü ispat etmiş, tüm dünyaya önemli ölçekte ihracat yapan ve iç piyasanın da ihtiyaçlarını karşılayan sanayimizden bunun yanında şehrimizin tüm kesimlerinden aldığı güç ve ortaklıklar ile yeni fikirlere rehber olmaya devam edecektir. Sanayinin ArGe taleplerine yanıt vermeyi sürdüren Üniversitemiz, Nanoteknoloji alanındaki çalışmaların devam ettirildiği ve gelişim sürecini devam ettiren Pamukkale Teknokentimiz ile birlikte girişimci beyinlerin yenilikçi fikirlerini hayalin birkaç adım ötesine götürmelerinde elinden gelen desteği vermeye, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hazırdır. İleri teknolojileri içerisinde barındıran fikirler, inanıyorum ki hedeflerimiz arasında bulunan hangar tipi teknokent modelimiz ile katma değeri yüksek, dünya pazarında adından sıkça söz ettiren ve ülkemizin ihracat potansiyeline önemli katkılar koyacak ürünlere dönüşecektir. Bizler, yönetim olarak TÜBİTAK ve diğer kurumların hazırladığı performans değerlendirme raporlarını önemsiyor ve her yıl performansımızı bir üst seviyeye çıkartmak için gayret gösteriyoruz. Bu tür raporlar, mevcut durumumuzu görmek, ileriye yönelik rotamızı belirlemek adına son derece önemlidir. Üniversitelerimizin, girişimcilik ve yenilik odaklı bu türden rekabeti, elbette tüm ülkemizin faydasına sonuçlar doğuracaktır. Üniversitemizin gelişimine katkı veren akademisyen ve araştırmacılarımızı kutluyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum”

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