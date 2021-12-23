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Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır Denizlispor’da bu hafta 7 futbolcu forma giyemeyecek

İHA

Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır Denizlispor’da bu hafta 7 futbolcu forma giyemeyecek

A. Denizlispor, Spor Toto 1. Ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçının bugün yaptığı hazırlıklarını son idmanla tamamladı.

Spor Toto 1.Ligin 19.haftasında 25 Aralık 2021 Cumartesi günü deplasmanda BB Erzurumspor’la karşılaşacak olan Denizlispor, bugün yaptığı son idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde Haluk Ulusoy Tesislerinde yapılan antrenman sonrası karayolu ile İzmir’e geçen yeşil siyahlı ekip yarın sabah uçakla İzmir’den Erzurum’a gidecek. Denizlispor’da sakatlıkları bulunan Adam Stachowiak, Oğuz Yılmaz, Muğdat Çelik, Okan Derici, Kevın Mayi, Ismail Aissati ve Ömer Şişmanoğlu BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

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