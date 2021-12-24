Öğrencilere iş arama yöntemleri anlatıldı

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Honaz MYO’da öğrencilerin yoğun katılımıyla ‘İş Arama Becerileri Eğitimi’ gerçekleştirildi.



Kampüs Hizmetleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik İş Kulübü Faaliyetleri gerçekleştirildi. Honaz Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim kapsamında iş arama becerileri eğitiminde mezun olma aşamasına gelmiş öğrencilerin işgücü piyasasına hazırlanabilmeleri için işveren görüşmeleri teknikleri, kurum faaliyetleri, iş arama yöntemleri, işgücü piyasasının tanınması, doğru ve etkili özgeçmiş hazırlanmasına yönelik çeşitli konularda öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı.



Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören eğitimde, ayrıca öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetleri ele alındı. Eğitim sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

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