DENİB Başkanı Memişoğlu: “Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak” E- Ticaret ve E-İhracat Konferansı’nda sektörler ve iş dünyası bir araya geldi

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde “Denizli ETicaret ve Eİhracat Konferansı 2021” gerçekleştirildi. Program konuşmalarından sonra soru ve cevap bölümüyle devam eden etkinliğe ilgi son derece yoğun oldu.



Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde 23 Aralık 2021 Perşembe günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nde “Denizli ETicaret ve Eİhracat Konferansı 2021” gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmalarını DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile World E Commerce Forum Kurucu Başkanı Ömer Nart yaptı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu açılış konuşmasında, eticaretin ve eihracatın önemine değinerek değerlendirmelerde bulundu. DENİB Başkanı Memişoğlu; “İhracatımız bu sene çok iyi seyrediyor. Yıl sonunda Denizli ihracatı 4,5 milyar dolara ulaşmış olacak. Böylelikle ihracatımızı geçen seneye kıyasla değer bazında 1,2 milyar dolar, oransal bazda ise yüzde 40’ın üzerinde artırmış olacağız. Bugün, Denizli ihracatının çok değerli temsilcileri, oyuncuları da aramızda. Buradan bir kez daha, ihracat ailemizin tüm fertlerine teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ticaretin yeni normalinde, bugünün değişen ekosisteminde eticaret ve eihracat artık çok önemli bir yer tutmaya başladı. Biz de Denizli olarak, bu dönüşümün içinde en güçlü şekilde yer almak istiyoruz. Verilere değinecek olursak, 2020 yılında küresel eticaret hacmi yüzde 18 artarak 4,3 trilyon dolar oldu. Bu değer 5 sene önce 2,7 trilyon dolardı. Yani, 5 yıl önceye kıyasla yüzde 60’ın üzerinde arttı. Dünyadaki 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısını ve online alışveriş yapan 2,8 milyar kişiyi baz aldığımızda, sınır ötesi eticaret olarak adlandırılan eihracat döngüsünün de önemini görüyoruz. Sınır ötesi eticaret artık 1 trilyon doları aştı. 5 sene önce ise bu değer 400 milyar dolardı” dedi.



“Hedefimiz eticaret ve eihracat alanına istihdam desteği sağlamak”

Açılış konuşmasının ardından konuşmalarına devam eden DENİB Başkanı Memişoğlu; “Burada bulunan çok kıymetli konuklarımızla ve basınımızın güzide temsilcileriyle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Denizli İhracatçılar Birliği olarak kurumlarla iş birliği yaparak eihracat ve eticarete yönelik bir program hazırlıyoruz. Eihracat, eticaret, grafik tasarım, sosyal medya, reklam yönetimi gibi konu başlıklarında belirlenen eğitimleri kapsayan bir sürecimiz olacak. Bu projedeki temel hedefimiz eticaret/eihracat alanına istihdam desteği sağlamak. Yetiştirdiğimiz katılımcıların bu alanlarda istihdam edilmesine vesile olmayı amaçlıyoruz. Proje sürecinde, işverenler eğitime katılan katılımcılarla da bir araya gelerek onları yakından tanıyabilecek. Şu anda projenin teknik detaylarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakın bir zamanda tüm ayrıntılarıyla nasıl bir yolculuk olacağını anlatacağız. Sözlerimi noktalarken, bugün bizimle bir arada olan çok kıymetli katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza ve konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.



“Son iki yıl içinde pandemi ile beraber ciddi anlamda eticarette bir yükseliş var”

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, WORLDEF olarak 5 yıldır faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Ömer Nart, sadece İstanbul’da değil Anadolu’da da etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Nart, “Burada bir amacımız var. Eticaret ve eihracat ile ilgili oluşturulan farkındalıkla aksiyonlar almaktır. Bu aksiyonları özetlemek gerekirse, özellikle son iki yıl içinde pandemi ile beraber ciddi anlamda eticarette bir yükseliş var. Bu yükselişte en önemli sorunlardan biri; istihdam Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında Türkiye’de eticaret yapan işletme sayısı 54 bindi. 2020’de bu rakam 257 bine yükseldi. Bu sene itibariyle bu rakamın 350 bine ulaşması bekleniyor. Şimdi bu kadar şirket eticaret ya da eihracat yapacaksa burada en önemli sorunlardan biri istihdam oluyor. Ecom Talent Camp programı ile yetenekli 100 öğrenciyi bir araya getirerek, eğitim sürecinden geçirerek onları işe yerleştirdik. Bu şekilde eticaret istihdamına bir nebze de olsa katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu. Ömer Nart, eticaretin perakendedeki oranının geçen yıl yüzde 9’da, bu yıl yüzde 16 ile 17’lerde olduğunu belirterek, bu çerçevede eticaret odaklı programları, eğitimleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.



“Tüm ülkelerden eticaret aktörleri Antalya’da bir araya gelecek”

Nart, konuşmasının devamında şunları vurguladı; “Bunları yapmamızın sebebi sektörü bilinçlendirmek. Bu işi rakamlarla konuşabiliyor olmak. Dünyanın da nereye gittiğini gösterebiliyor olmak. Dünyada kamu ve sektörün eticaret için bir araya gelip buluştuğu, empati yaptığı birbirlerinin reflekslerini aktardıkları, konuştukları bir uluslararası bir platform yok. Bu konuda dünyada çok ciddi bir boşluk olarak gördük. Bu sebeple WORLD ECOMMERCE FORUM’u önümüzdeki 5 yıl içinde eticaret Davos’u olarak dünyada yaygınlaştıracağız. Daha fazla başkan, başbakan ve bakanın katıldığı, stratejik konuların konuşulduğu uluslararası bir buluşma haline getireceğiz. Türkiye’nin 3 bin kilometre menzilindeki tüm ülkelerden eticaret aktörleri Mart 2022’de Antalya’da bir araya gelecek. Uluslararası pazaryerleri olacak, İngiltere ve Fransa ticaret bakanlıkları ile partnerliğimi olacak. Rusya ve Almanya da dahil olacaklar. WORLD ECOM EXPO’da tamamen ikili eşleştirmeler ve networking olacak. Dolayısıyla doğrudan müşteritedarikçi ilişkilerine girebilecekleri bir eşleştirme gerçekleşecek” sözlerini kaydetti.



Eticaret ve Eihracat etkinliğine yoğun ilgi

Programda eticaret ve eihracat alanında devlet teşvikleri, dijital pazarlama, dijital dönüşüm ve lojistik gibi birçok önemli konu başlıkları ele alınıp, etkinlikte her konu başlığında kendi alanında profesyonel sektör uzmanları bulundu. Konferansta uzmanlar bilgi ve deneyimlerini aktardılar. Etkinlikte eihracat, online ödeme sistemleri, eihracat yazılım teknolojileri, eihracatta lojistiğin önemli detayları, eihracata ilişkin temel bilgiler, global pazarlara giriş, eihracatta doğru pazarı bulma, lokalizasyon, eihracatta dijital pazarlama, global pazaryerlerine satış, pazaryeri araştırması gibi birçok önemli ve sınır ötesi eticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Eticaret ve Eihracata ilişkin soru cevap bölümüyle devam eden etkinliğe ilgi son derece yoğundu.

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