Müzeciliğin tarihsel gelişimi öğrencilere anlatıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, müze müdürü, arkeolog ve restoratör ile düzenlenen konferansta bir araya geldi.



Kongre ve Fuar Yönetimi Dersi kapsamında ders yürütücüsü Doç. Dr. Kamil Yağcı ve öğrencilerinin düzenlemiş olduğu etkinlik Turizm Fakültesi Hierapolis Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa, PAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, PAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ile Turizm Fakültesi öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Denizli Müze Müdürü Nail Uyar; Türkiye’de Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi, Denizli’de Tescilli Kültür Varlıkları ve Denizli Müze Müdürlüğü bünyesindeki kurtarma kazıları hakkında bilgilendirmeler yaptı.



Denizli Müze Müdürlüğü Uzmanı Arkeolog Fatma Tavlı ise; Denizli Müze Müdürlüğü’ne bağlı müzeler, müze görevlileri ve görevleri, müzelere eserlerin gelme biçimleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Denizli Müze Müdürlüğü Restoratörü Esma İvrendi Şenol; Denizli Müzesi’ne ait taşınabilir eserlerin restorasyon ve konservasyon konusu üzerine detaylı bilgiler verdi.

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