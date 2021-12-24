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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi 14. yaşını kutladı

İHA

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi 14. yaşını kutladı

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, 14. kuruluş yıldönümü yemeğini geniş katılımlı bir etkinlik ile kutladı. Yönetim kurulu üyelerinden hastane hekimleri ve çalışanlarına, iş ortakları ve basın mensuplarına kadar önemli davetlilerin katılım gösterdiği gecede, yılın yorgunluğu atıldı.

Denizli’de 2008 yılından bu yana sağlık sektöründe hizmet veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi 14. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yapılan kutlamaya hastanenin yönetim kurulu üyeleri, hekimleri, çalışanları, iş ortakları ve basın mensupları katılım gösterdi. Davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlenerek yılın tüm yorgunluğunu attı.

“Başarılarımızın mimari hekimlerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”
Bugünkü başarılarında hastanedeki tüm hekimlerin ve çalışanların büyük emekleri olduğunu dile getiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, “Bugünkü başarımızda emeği olan tüm hekim arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 14. Yıl önce bugün kurduğumuz hastanemizin bugünlerini görmek çok güzel, daha nice başarı dolu günler diliyorum. Bizleri bu gecede yalnız bırakmayan başta basın mensubu dostlarımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bu gece herkes eğlensin istiyorum, çok mutlu ve gururluyum” diye konuştu.

“Kadroya dahil olan yeni hekimler tanıtıldı”
Gecede, Yönetim Kurulu üyelerinden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Erdal Coşkun tüm hekimleri sahneye davet ederek, hastane bünyesinde yakın zamanda göreve başlayan hekimleri tek tek tanıttı. Prof. Dr. Coşkun, hekimleri davetlilere tanıtırken kadrolarını ne kadar güçlendirdiklerinin de altını çizdi.

Mehtap Koç Karan’ın sunduğu, organizasyonunu hastanenin Kurumsal İletişim ve Pazarlama biriminin üstlendiği gecede, Güvenç Yıldırım ile Orkestrası ve DJ Poseidon sahne aldı. Gecenin sonunda ise, hastane hekimlerinden Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım 90’lı yılların sevilen şarkılarını seslendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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