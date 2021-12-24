Araçlardan litrelerce sahte alkol çıktı

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Denizli’de jandarma ekipleri 2 araçta yaptığı aramada 3 şüpheli ile birlikte litrelerce sahte alkol ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ‘Alkollü içki kaçakçılığı’ suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sarayköy ilçesinde 2 aracı tespit etti. Araçlarda arama gerçekleştiren ekipler 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada 92 litre viski, 52 litre rakı, 44 litre votka ve 251 adet bandrol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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