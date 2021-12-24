Denizli'de uyuşturucu operasyonu; 15 tutuklama

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 kilo 150 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisi, şüphelileri yakalamak için 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Uyuşturucu ticaretine karışan 15 kişiyi belirleyen Narkotik polisi önceki gün, sabah erken saatlerde operasyon yaptı. 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 4 kilo 15 gram metamfetamin uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 31 bin TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 kişi tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-12-24 20:00:02



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