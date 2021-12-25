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Denizlililer artık daha konforlu seyahat edecek Vatandaşların çektiği çileli yollara Büyükşehir eli değiyor

İHA

Denizlililer artık daha konforlu seyahat edecek Vatandaşların çektiği çileli yollara Büyükşehir eli değiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 62 farklı güzergahta 320 kilometre yolu asfaltlayarak vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesini sağladı.

Denizli genelinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları ile vatandaşların daha kaliteli, güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonunu kapsamında 62 farklı güzergahta asfalt serim çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk olarak bu sezon yapılması planlanan güzergahlarda 1. kat sathi kaplama yapım hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda ekipler asfalt dökülecek yollarda genişletme, kot çalışmaları ve sert virajları yumuşatma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan ön hazırlığın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1. ve 2. kat olmak üzere il genelinde 62 farklı güzergahta toplamda 320 kilometrelik asfalt serimi yaptı. Denizli'nin dört bir yanında yapılan asfalt çalışmaları ile vatandaşlar daha konforlu ve modern yollara kavuştu.

"Var gücümüzle geleceğe eser bırakmaya devam ediyoruz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çok yoğun ve verimli bir asfalt sezonu geçirdiklerini belirterek, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki çalışmaların birer birer tamamlayıp hizmete aldıklarını söyledi. Eksik kalan yolların da kısa sürede asfaltlanarak konforlu bir hale getirileceğini kaydeden Başkan Osman Zolan; "Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek, vatandaşlarımızın derdine derman olup mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak. Bunun için var gücümüzle geleceğe eser bırakmaya devam ediyoruz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 19 ilçe, 616 mahallede ihtiyaçları gidermeyi sürdürdüğünü kaydeden Başkan Zolan; "Allah’ım birlikte daha nice güzel hizmetler yapmaya nasip etsin. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu destekle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollarımız şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız belasız kullanalım inşallah" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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