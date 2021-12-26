Sevimli dostlar 2022’yi rengarenk karşıladı Sevimli dostların yılbaşı partisinde renkli görüntüler oluştu

Denizli’de sevimli dostlar için düzenlenen yılbaşı partisi, renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun ilginin olduğu kostümlü partide, sevimli dostlar için hazırlanan özel yaş pasta kesildi.



Denizli’de sevimli dostlar için özel bir yılbaşı partisi hazırlandı. Düzenlenen kostümlü partide, çok sayıda küçük ırklar olarak adlandırılan köpekler yer aldı. Düzenlenen partide birbirinden güzel ve sevimli köpekler, renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli dostlar için hazırlanan özel yaş pastayı da etkinliği düzenleyen Nazlı Yılmaz ve Esra Beşe kesti.



Düzenlenen partiyle ilgili açıklamalarda bulunan Nazlı Yılmaz, “Hayvan sevgisini aşılamak, onların da ailemizin bir bireyi olduğunu göstermek için hazırladığımız bir partiydi. Bizler onları çocuklarımızdan ayrı görmüyoruz partiye olan yoğun katılım bizleri çok mutlu etti. Çocukların birbiri ile sosyalleşip eğlendiği insanların bu pandemi sürecinde biraz da olsa bu zorlu süreçten uzaklaşabildiği bir gece oldu. Hepimiz güzel anılar biriktirdik” dedi.



Partiye katılanlar, pastalar önünde yılbaşı kostümleri giydirdikleri sevimli dostlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

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