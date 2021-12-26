Bodrum’dan geldi, Tekden’de şifa buldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne bel fıtığı rahatsızlığı ile gelen hasta, yapılan başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuştu.



Birçok hastaneye gitmesine rağmen yıllardır yaşadığı bel ve bacak ağrılardan kurtulamayan Aysun Şimşek’e Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. 55 yaşında olan hastada, yapılan muayene ve tetkikler sonrasında ciddi bir bel fıtığı olduğu anlaşıldı. Farklı hastalıkları da olan Aysun Şimşek, başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.



“Hastamız bize başvurduğunda ciddi anlamda geçmeyen ağrıları ve ek hastalığı vardı”

Yapılan operasyon ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu “Bel ve sağ bacak ağrısı ile hastanemize gelen hastamıza yaptığımız bel MR’ı ve muayene sonucunda belde siniri sıkıştıran ciddi bir fıtık olduğunu tespit ettik. Hastamız uzun süredir bel ve sağ bacak ağrısı çektiğini belirtti. Bodrum’da Fizik Tedavi dahil birçok alternatif tedaviye başvurmasına rağmen ağrıları geçmemiş. Bize başvurduğunda şiddetli ağrıları vardı. Hastamızda bel fıtığının dışında ciddi bir de ek hastalığı da mevcut. Bu hastalığı da dikkate alınca ek problemlerinden doğacak sıkıntıları da göğüsleyerek hastamıza başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Bel fıtığı gibi erken teşhis ile tedavi edilmesi gereken hastalıklarda hastalarımızın kontrollerini aksatmamasını öneririm” şeklinde bilgi verdi.



"Hastamıza şifalar dilerim"

Hastayı sağlıklı bir şekilde evine gönderdiklerini belirten Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bu tür ameliyatlar için ciddi bir deneyim, ekip ve ekipmana ihtiyaç olduğunu ve hastanemizde bu tür ameliyatların başarılı bir şekilde ve multidisipliner bir yaklaşımla yapıldığını belirtmek isterim. Hastamızı Bodrum’a sağlıklı bir şekilde göndermemize destek olan tüm dahiliye, anestezi ekibine, ameliyat ekibine, servis hemşireleri ve poliklinik ekibine ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, hastamıza şifalar dilerim” dedi.



"Doktorumdan ve Tekden Hastanesi’nden çok memnunum"

Bodrum’dan Denizli’ye yıllardır yaşadığı bel ağrılarından dolayı geldiğini belirten Aysun Şimşek, "Bir süredir yaşadığım bel ve bacak ağrılarımdan dolayı yatamıyordum, oturamıyordum ve hareket edemiyordum. Bodrum’da tedavi gördüm ama rahatsızlıklarım geçmedi. Ağrılarım artmaya başlayınca araştırmalarımız sonucunda tavsiye üzerine Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu’ya geldik. Doktor bey muayene etti ve yapılan tetkiklerde ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum ve şu an gayet iyiyim. Ağrılarım yok ve çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Doktorumdan ve Tekden Hastanesi’nden çok memnunum. Çok temiz bir hastane ayrıca hemşireler çok ilgili ve güleryüzlü. Herkese teker teker teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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