İki katlı ahşap ev yandı; anne ve kızı son anda kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki katlı ahşap ev yandı; anne ve kızı son anda kurtuldu

DHA

İki katlı ahşap ev yandı; anne ve kızı son anda kurtuldu


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Evde yaşayan Melahat Kaftan (69) ile kızı Hatice Kaftan (39), alevlerden kaçarak kurtuldu.  
Yangın, Değirmenönü Mahallesi, 1372 Sokak'taki Melahat Kaftan ve kızı Hatice Kaftan'ın yaşadığı 2 katlı ahşap evde saat 14.30 sıralarında çıktı. Elektrikli şofbenden çıktığı tahmin edilen yangın evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Melahat Kaftan ile kızı Hatice Kaftan, alevleri fark edince dışarıya kaçtı. Alt katta başlayan yangın, kısa süre içinde ahşap çatıya ulaştı. Alevlerin çatıya ulaşmasından sonra yangın, daha da büyüdü.
'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 4 araçla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Polise yaşadıklarını anlatan Melahat Kaftan "Kızım şofbeni çalıştırdı. Şofben, büyük bir gürültü ile patladı alev saçtı. Hemen evden çıktık. Ceketimizi alıp çıktık. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-12-26 16:41:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılcabölük, Iğdır FK ile berabere kaldı
YEREL HABERLER Kızılcabölük, Iğdır FK ile berabere kaldı
Anne kız alevlerin arasında can pazarını yaşadı Şofbenden çıkan kıvılcımlar evi alev alev yaktı Anne ve kızının canını son anda kurtardı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Anne kız alevlerin arasında can pazarını ...
Koronalı yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp öldü
YEREL HABERLER Koronalı yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp öldü
Yola düşen kaya parçası sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Yola düşen kaya parçası sürücülere zor anlar yaşattı
Başkan Zolan, Akif'i unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Zolan, Akif'i unutmadı
Başkan Örki'den milli şairi anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Örki'den milli şairi anma mesajı
Denizlispor devreyi boynu bükük bitirdi
YEREL HABERLER Denizlispor devreyi boynu bükük bitirdi
'Beyaz cennet' Pamukkale için 2021 kötü başladı, iyi bitti
YEREL HABERLER 'Beyaz cennet' Pamukkale için 2021 kötü başladı, iyi ...
11 yıldır yatalak olan Ömer'in tek istediği ziyaret edilmek 7 gün 24 saat aspirasyon aletine bağlı olarak yaşamını sürdüren Ömer, daha çok ziyaret edilmek istiyor
YEREL HABERLER 11 yıldır yatalak olan Ömer'in tek istediği ziyaret ...
Bodrum’dan geldi, Tekden’de şifa buldu
YEREL HABERLER Bodrum’dan geldi, Tekden’de şifa buldu
Sevimli dostlar 2022’yi rengarenk karşıladı Sevimli dostların yılbaşı partisinde renkli görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Sevimli dostlar 2022’yi rengarenk karşıladı Sevimli ...
Ev tekstilinde 2022 yılının gözdesi; Öze dönüş Ev tekstilinde 2022 trendlerinde doğal malzemeler, renkler ve kumaşlar yer alacak Ev tekstilinde ortak yaşam alanlarında doğal renkler trend olacak Ecocotton Tasarımcısı Dilek Ünlü: “Ecocotton sıfır atık projemiz ile 2022 Evteks fuarında görecekler”
YEREL HABERLER Ev tekstilinde 2022 yılının gözdesi; Öze dönüş Ev ...
Ağaçta buz sakırtıları oluştu Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulmasının ardından kent genelinde soğuk hava etkili oldu
YEREL HABERLER Ağaçta buz sakırtıları oluştu Hava sıcaklığının eksi ...
Denizlispor deplasmandan puansız dönüyor Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Denizlispor: 1
YEREL HABERLER Denizlispor deplasmandan puansız dönüyor Spor Toto 1. ...
Denizli'nin Güney Şelalesi dondu
YEREL HABERLER Denizli'nin Güney Şelalesi dondu
Denizlililer artık daha konforlu seyahat edecek Vatandaşların çektiği çileli yollara Büyükşehir eli değiyor
YEREL HABERLER Denizlililer artık daha konforlu seyahat ...
İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu
YEREL HABERLER İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu
Terinizi dağıtarak hastalıklardan korunabilirsiniz
YEREL HABERLER Terinizi dağıtarak hastalıklardan korunabilirsiniz
Güney şelalesi buz tuttu Soğuk havanın etkili olduğu Denizli’de şelale dondu
YEREL HABERLER Güney şelalesi buz tuttu Soğuk havanın etkili olduğu ...
Denizli'de AK Parti Türkiye’nin yeni ekonomi modeli için Oda ve STK'larla buluştu
YEREL HABERLER Denizli'de AK Parti Türkiye’nin yeni ekonomi modeli ...
AK Parti'li Cahit Özkan, ekonomi gündemini değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti'li Cahit Özkan, ekonomi gündemini ...
Denizli'de uyuşturucu operasyonu; 15 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucu operasyonu; 15 tutuklama
Denizli'de uyuşturucu operasyonu; 15 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucu operasyonu; 15 tutuklama
Denizli'de deniz kumundan yapılmış 27 ton 'sahte gübre' ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de deniz kumundan yapılmış 27 ton 'sahte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.