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Şehide çeyrek asırlık vefa Şehit Hüseyin Kuş, 25. yılında anıldı

İHA

Şehide çeyrek asırlık vefa Şehit Hüseyin Kuş, 25. yılında anıldı

Vatani görevini yaptığı Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 30 Aralık 1996 yılında hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş’u komutanları ve asker arkadaşları, 25 yıldır memleketi Denizli’nin Sarayköy İlçesi’nde anarak, büyük vefa örneği gösteriyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş'un silah arkadaşları şehidin ölüm yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından Sarayköy’e gelerek mezarı başında dua ediyor. Gelenek haline gelen büyük vefa örneği bu yıl da bozulmadı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’ın ev sahipliğinde şehit Kuş’un anısına Belediye Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Denizli İl Jandarma Alay Komutanı Albay Veysel Yanık, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Küçükyalım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Bekir Bakırcı, Albay Mustafa Mercan, Şehit Hüseyin Kuş’un silah arkadaşları ve şehit babası Osman Kuş katıldı.

“Çeyrek asırdır, 25 yıldır yaz, kış demeden buradasınız”
Her sene bir araya gelmekten gurur ve mutluluk duyduğunu aktaran Başkan Özbaş, “Karşımızda sizleri görünce Türkiyemiz, Cumhuriyetimiz, Atamız, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz aklımıza geliyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu topluluk Türkiye’ye örnek, dünyaya bir mesajdır. Çeyrek asırdır, 25 yıldır yaz, kış demeden buradasınız. Hiçbir yerde örneği görülmemiş büyük vefa örneği anma günümüzde bir kez daha gösteriyoruz ki bizim bitmeyen bir askerliğimiz ve gelmeyen bir teskere hakikatimiz var. Çünkü hepimiz vatanımız için canımızı vermeye hazırız. Bu can bu tenden ne zaman giderse işte o zaman teskeremiz gelmiş demektir. Sizler bu vefa örneği ile gerçek bir tarih yazdınız, gerçek bir hikayenin kahramanlarınız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimize Allah’tan sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

“Beni 25 yıldır yalnız bırakmıyorsunuz”
Şehit Kuş’un babası Osman Kuş, “Beni 25 yıldır yalnız bırakmıyorsunuz. Ben sizleri gördüğüm zaman, kendi evladımı görmüş gibi oluyorum. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Şehit olunacaksa da hepimiz şehit olmak için hazırız”
Denizli İl Jandarma Alay Komutanı Albay Veysel Yanık, “ Bizim için şehitlik çok özel bir konudur. Bu nefes bu bedende olduğu sürece vatanımızın birliği, dirliğini koruyacak, dünyamızın sonuna kadar yaşatmak için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapacağız. Şehit olunacaksa da hepimiz şehit olmak için hazırız. Ki bu uğurda yemin ettik. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına sağlık, sıhhat vermesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kardeşimiz operasyon sırasında er tabiriyle torununa füze gelmesin diye üzerine atlıyor ve o sırada vuruluyor”
O dönemde üsteğmen olan bölük komutanı emekli Albay Mustafa Mercan 25 yıl önce yaşananları anlattı. Mercan, “30 Aralık’ta kaybettiğimiz Hüseyin Kuş kardeşimizin 25. yılı. Hüseyin Kuş kardeşimiz katyuşa füzesiyle şehit olan ilk askerimidir. Kardeşimiz operasyon sırasında er tabiriyle torununa füze gelmesin diye üzerine atlıyor ve o sırada vuruluyor. Kardeşimizin emaneti ailesinin her zaman yanında olmak istedik ve her yıl Sarayköyümüzde toplanıyoruz. 25 yıldır Osman babamın acılarını hafifletebilir miyiz, evladı olabilir miyiz diye bir olduk, diri olmaya çalıştık. Şehitler televizyondan sadece 10 veya 15 saniyede anılmıyor. Şehitler bu ülkede hiç unutulmuyor. Sürekli anılıyor. Sarayköy’de bu milletin gerçek yüzünü gösterdik” şeklinde konuştu.

Daha sonra şehit Hüseyin Kuş'un evinin önünde düzenlenen mevlit hayrına katılan Ercan Şahin Sınır Karakolu'nda görev yapan askerler, şehit ailesini ziyaret etti ve helallik aldı. Ayrıca mevlit hayrında ilçe protokolü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli İl Jandarma Alay Komutanı Albay Veysel Yanık’ta yer aldı. Daha sonra şehitliğe geçilerek Şehit Hüseyin Kuş’un mezarı başında dua edilip karanfil bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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