Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı

– Denizli’nin CHP’li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde 3. sırada yer aldı.



ORC Araştırma Şirketi, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada en başarılı milletvekilleri, en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı .



0221 Aralık tarihleri arasında 100 bin nüfusun üzerindeki tüm büyükşehir ilçelerinde ve 51 il merkezinde yapılan ankettin 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları kategorisinde CHP’li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 3. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.