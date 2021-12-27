Otomobilde uyuşturucuyu sakladıkları yer şaşırttı Uyuşturucu satıcılarına darbe: 20 kişi tutuklandı

Denizli’de “Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadeleye” yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda kovalamaca sonucu yakalanan 2 şahsın otomobilinde uyuşturucuyu gizledikleri yer şaşırttı. Uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda ise 20 şahıs tutuklandı.





Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 ile 26 Aralık 2021 tarihleri arasında il genelinde “Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadeleye” yönelik 2 farklı operasyon gerçekleştirdi. Denizli’ye farklı ilden uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldığı istihbari bilgiler neticesinde şüpheli olan araç takibe alındı. Bir süre sonra polis ekiplerini fark eden 2 şahıs yaklaşık 3 kilometre kovalamacanın ardından otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Çok fazla uzaklaşamadan yakalanan şüphelilerin aracında, Narkotik Madde Arama Köpeği İsko ile birlikte yapılan aramada, bagaj kısmında esrar maddesi ve hoparlör içerisine zulalanmış eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.



Uyuşturucu ile mücadelede 20 kişi tutuklandı

Farklı bir adreste yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti yapılarak yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 1 kilo 154 gram metamfetamin, 43 gram eroin, 485 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği ve 3 adet hassas terazi düzenekleri ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 20 şahıs tutuklandı.

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