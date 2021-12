Karahasanlı Ortaokulu 4006 Bilim Fuarının açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması amacıyla hazırlanan 4006 Bilim Fuarı Sergileri kapılarını ziyaretçilere açmaya devam ediyor.



Karahasanlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 Bilim Fuarının açılışına Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



“17 projenin ortaya çıkmasında emeği olan öğretmen, öğrencilerimizi tebrik ediyorum”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuşmasında; “Günümüzde ilimin ve irfanın ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zamanın ruhunu yakalamak ve hatta geleceğin bayrak taşıyanı olmak için gösterilen mücadelenin yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bu gelecek mücadelesinin en önemli neferleri ise; eğitim camiası mensuplarıdır. Eğitim çalışanlarımız, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya kararlı bir şekilde devam ettikleri sürece verilen bu mücadele anlamını her daim koruyacaktır. Gösterilen kararlılık ve sahip olunan güçlü irade, bizleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaktır. Bugün buradaki 17 projenin ortaya çıkmasında emeği olan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen tüm projeleri gezen protokol üyeleri, projeler hakkında danışman öğretmenler ve proje sahibi öğrencilerden bilgiler aldı.

Merkezefendi İlçesi Karahasanlı Ortaokulu’nun hazırlamış olduğu bilim fuarında 5 araştırma projesi, 5 inceleme projesi ve 7 tasarım projesi olmak üzere toplam 17 proje yer almaktadır. 60 öğrenci ve 9 danışman öğretmenin görev aldığı projelerde; tarım, hayvancılık, sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, yenilenebilir enerji, mantıksal tasarım, kültürel miras, görsel sanatlar, insan hakları ve demokrasi, değerler eğitimi gibi alanlarda çalışma ve ürünler sergilenmektedir.

