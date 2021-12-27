Hoparlörden uyuşturucu çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de narkotik polisinin, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda; bir otomobilde hoparlörün içine gizlenmiş halde eroin ve esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine önceki gün operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu taşıdığı belirlenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından Akhan Mahallesi'nde durduruldu. Otomobil içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'İsko' ile arama yapıldı. İsko'nun otomobilin bagajında yaptığı aramada hoparlörün içine gizlenmiş şekilde 43 gram eroin, poşetin içinde ise 485 gram esrar maddesi bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-12-27 18:31:52
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